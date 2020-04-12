Москва, , 19:33 — REGNUM Реальный вес будут иметь лишь те, кто способен ответить на вызовы «нештатных ситуаций». Так депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала статью в китайском издании South China Morning Post, авторы которой утверждают, что после окончания пандемии коронавируса новый мировой порядок будут строить США, Россия и Китай.

Депутат названа неслучайным тот факт, что в этой конфигурации нет европейских государств, поскольку перед лицом пандемии их лидеры в большинстве своём оказались неспособны быстро ввести карантинные меры и мобилизовать ресурсы.

«И уж совсем несостоятельным оказался Евросоюз, проявивший растерянность и нежелание оперативно оказать помощь странам, где сложилась наиболее тяжёлая ситуация. Что подтвердило — «европейская солидарность» — это демагогия в чистом виде», — отметила политик.

«Двадцать первый век будет сложным временем, когда реальный вес будут иметь лишь те, кто способен ответить на вызовы «нештатных ситуаций», будь то пандемии, стихийные бедствия, техногенные катастрофы или военные угрозы. Пока что такой способностью обладают лишь три страны — Россия, США и Китай», — констатировала Панина.