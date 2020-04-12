Москва, , 19:17 — REGNUM Госдепартамент поступил подло, не упомянув имя Юрия Гагарина, который стал первым человеком в космосе, говорится в сообщении МИД РФ в Facebook от 12 апреля.

Комментируя сообщение в паблике Госдепа, где размещена картинка с космическим кораблём и надписью «Международный день ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС», в российском ведомстве отметили:

«Напоминаем коллегам из Госдепартамента США (США по-pусски — U.S. Department of State), что первым человеком в космосе стал советский космонавт, его зовут Юрий Алексеевич Гагарин. Не упомянуть об этом — это дезинформация и подлый приём эпохи пост-правды».

Напомним, 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полёт в космос на космическом корабле «Восток-1».

В Советском Союзе этот день был назван Днём космонавтики, который празднуется в России и в других странах бывшего СССР. 12 апреля, по решению Генассамблеи ООН, 12 апреля назван Международным днём полёта человека в космос.

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