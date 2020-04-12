Лондон, , 18:54 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в первом своем обращении к гражданам страны поблагодарил британское здравоохранение за спасение его жизни. Об этом 12 апреля он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Трудно найти слова, чтобы выразить мою признательность перед Национальной системой здравоохранения за спасение моей жизни», — говорится в сообщении.

Он также оценил усилия миллионов соотечественников, которые несмотря ни на что соблюдают режим домашней самоизоляции. И выразил надежду, что в скором будущем Великобритания преодолеет пандемию коронавируса.

«Вместе мы преодолеем эту проблему, поскольку мы преодолели так много проблем в прошлом», — добавил премьер-министр.

Напомним, сегодня, 12 апреля, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы, однако, как отметили в его канцелярии, он не сразу сможет вернуться к исполнению своих обязанностей, так как необходимо время на реабилитацию после коронавирусной инфекции.

Читайте также: Премьер-министра Великобритании выписали из больницы — СМИ

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв COVID-19 в Великобритании превысило 10 тысяч