Приштина, , 18:51 — REGNUM Глава связующего офиса Словакии в Косово Растислав Костильник 12 апреля заявил, что Словакия никогда не занимала враждебную позицию в отношении Косово, однако для позиция Братиславы относительно косовского государства будет пересмотрена только после заключения соглашения между Косово и Сербией.

В интервью для косовского новостного агентства KosovaPress, Костильник заявил, что в настоящее время внешнеполитическая линия Словакии в отношении Косово выстраивается исходя из того, что Косово — часть Западных Балкан, обладающая перспективой вступления в ЕС.

Напомним, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак был назначен Специальным представителем ЕС по диалогу между Сербией и Косово, что вызвало негативную реакцию и в Косово, поскольку Словакия, как и ещё четыре страны ЕС, не признает независимости Косово, так и в Сербии, где его помнят как одного из политиков, причастных к отделению Черногории от малой Югославии в 2006 году.

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