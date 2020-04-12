Москва, , 18:28 — REGNUM В России до конца апреля объявлены нерабочие дни, и жители находятся дома в режиме самоизоляции. Однако, жители одного из районов Северного административного округа города Москвы испытывают крайнее неудобство от стройки, не прекращающейся ни на минуту в их дворе. Нахождение в квартире, со слов жителей домов 23−25 по 5-й ул. Ямского поля, превращается в ад: невозможно открыть форточку, так как в нее тут же врывается строительная пыль и превышающие все допустимые нормы звуки строительных машин и инструментов.

Строительные работы по возведению коммерческого здания по адресу 5-я улица Ямского Поля, д 23-25, стр. 2,3,5 07 апреля 2020 года

Как мы знаем, осуществление строительных работ и работ по благоустройству не было внесено в список, ограничивающий деятельность в период повышенной готовности в связи со вспышкой коронавирусной инфекции (Указ мэра Москвы от 2 апреля 2020 года № 36-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ»), хотя в Указе Президента РФ 02.04.2020 N 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» говорится о том, что Указ не распространяется на организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Что же неотложного видит правительство Москвы в перекладывании пресловутой тротуарной плитки и возведении зданий рядом с жилыми домами с самоизолировавшимися в них жителями?

Возможно, причиной скорости, с которой строительный комплекс Москвы спешит завершить свои работы, является существование спорных объектов строительства и демонтажа на территории города. Пока граждане послушно выполняют Указ Президента РФ и сидят дома, у недобросовестных застройщиков развязаны руки, в том числе и по несоблюдению санитарно-эпидемиологических норм в работе их сотрудников во время вспышки заболевания.

Именно так происходит в район Беговой, где ООО «Мэдокс» занимается возведением коммерческого объекта, законность которого оно не может и не хочет доказать.

Район Беговой Северного административного округа города Москвы на протяжение многих лет сталкивается с настоящим экологическимбедствием: в результате уничтожения парка при стадионе Юных Пионеров, да и самого стадиона, который помнит и любит не одно поколение москвичей, количество зеленых насаждений на одного жителя района стало меньше 9 кв.м. при рекомендованных ВОЗ 50 кв.м. На месте стадиона был выстроен многоквартирный жилой комплекс, несмотря на неоднократные просьбы жителей района, адресованные в Префектуру САО, не уничтожать стадион.

Но уничтожение зелёных насаждений и возведение на их месте объектов недвижимости на этом не остановилось и заходит всё глубже — во дворы ставших уже историческими жилых кварталов. Так, упомянутое ООО «Мэдокс» захватило территорию в несколько гектар между домами по адресу 5-я улица Ямского Поля, д 23−25, а именно площадь, на которой некогда находился детский сад, закрытый городом 20 лет назад. Строения детского сада приходили в упадок, пока не были снесены, кроме одного, часть которого была выкуплена ООО «Мэдокс» в 1995 году. Земля, на которой находились остальные два корпуса детского сада и прилегающая территория, принадлежит городу. Однако правомерность распоряжения имуществом, принадлежащим ООО «Мэдокс», может быть поставлена под сомнение, так как по данным из ТБТИ «Мэдоксу» принадлежит только часть здания, а именно только 324,4 кв. м второго этажа строения 5, а не всё здание, как указано в свидетельстве государственной регистрации права собственности от 2012 года.

ООО «Мэдокс» не раз покушалось на реконструкцию и строительные работы на всей территории бывшего детского сада. В 2013 и в 2014 годах муниципалитетом внутригородского образования Беговое проект реконструкции здания 5-й ул. Ямского поля д.23−25, стр 5, 2 и 3, было отклонено. Но несмотря на запрет со стороны муниципальных депутатов, работы всё равно были возобновлены спустя несколько лет.

В 2018 году выяснилось, что ООО «Мэдокс» получил разрешение на капитальное строительство в соответствии с действующими ГПЗУ (градостроительными планами земельного участка). Оказалось, что еще в 2017 году Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) города Москвы передала в аренду ООО «Мэдокс» до 2023 года те самые два земельных участка под снесенными строениями 2 и 3 для проектирования и строительства многофункционального образовательного-культурного центра. Передала без торгов и объявления публичных слушаний по участку, без учёта мнения жителей района. Протокол ГЗК №16 от 25 мая 2017 года ссылается на Заключение Департамента культуры города Москвы 13.01.2017 № ДК-01−09−351/07, которое сам Департамент культуры предоставить не смог, а на запрос копии этого заключения жителями, ответил, что «подготовка заключений об объектах строительства в компетенцию Департамента не входит».

Начиная с 2018 года жители близлежащих к спорному участку домов несколько раз обращались к Правительству Москвы и в Департамент культуры города Москвы с просьбой разорвать договор аренды города с «Мэдоксом» и превратить место планируемой точечной застройки в зеленый парк, которому они придумали отличное название — парк «Пресса». Исторически район тесно связан со средствами массовой информации — здесь расположены многочисленные издательства и офис Российского телевидения. Но ответы, присылаемые жителям из Префектуры, не внушают никакого оптимизма в исходе дела в пользу граждан: земля передана под застройку культурно-просветительского объекта и нет никаких оснований для расторжения договора аренды с застройщиком.

А теперь о культуре. На сайте ООО «Мэдокс» размещена реклама строящегося комплекса, в которой говорится буквально следующее:

«Территория развивающего центра спланирована таким образом, что в комплексе из трех зданий рождается замкнутая экосистема арендаторов, где каждый создает дополнительный поток клиентов к уже существующему. Таким образом, арендаторы не конкурируют, а генерируют дополнительные возможности для бизнеса каждого».

То есть культурой для народа здесь и не пахнет. Здесь выстраиваются стены для извлечения прибыли.

Строительные работы по возведению коммерческого здания по адресу 5-я улица Ямского Поля, д 23-25, стр. 2,3,5. 06 апреля 2020 года

О том, что строящийся объект не имеет к культуре никакого отношения, говорит и ответ Департамента культуры города Москвы на соответствующий запрос москвичей:

«Передача объекта (строений 2 и 3 дома 23−25 по 5-ой улице Ямского поля) в ведение Департамента не планируется. Финансовое обеспечение деятельности объекта из бюджета города Москвы не предполагается».

Жители обращались в московскую прокуратору с просьбой проверить право собственности ООО «Мэдокс» на здание по адресу г. Москва, 5-я ул. Ямского поля д.23−25, стр.5 всех предыдущих собственников и не является ли подложным документом свидетельство о собственности от 2012 года. На данный запрос прокуратура г. Москвы не отвечает несколько месяцев.

Москвичи не намерены останавливаться и полны решимости пробить эту глухую бюрократическую стену, сложенную из Префектуры САО, прокуратуры г. Москвы и застройщика, во имя борьбы за свое право гулять в зеленом парке в тени многолетних деревьев и дышать свежим воздухом, которого становится все меньше из-за строительных работ «Мэдокса», в результате которых было срублено порядка двух десятков деревьев.

Поражает цинизм московской власти, позволяющей кормящему её строительному бизнесу в прямом смысле слова измываться над жителями и «под шумок» продолжать разрушать историю и архитектуру города и «душить» горожан уплотнительной застройкой именно в то время, когда Президент говорит о необходимости сплочения всего общества и о высокой гражданской ответственности в непростых условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.

* * *

Сегодня Вербное воскресенье и День космонавтики. Но время деньги, и поэтому с 8 утра на стройке как обычно грохот. Жители протестуют, приезжала милиция, выписыла очередной штраф, но работы упорно продолжается. С 13 апреля по указу мэра Москвы все строительные работы на неделю должны быть прекращены, кроме объектов стратегического назначение. В зависимости от того, прератятся или нет работы на 5-й улице Ямского поля, мы точно узнаем, что же на самом деле строит ООО «Мэдокс», и мы поймем, для чего потребовалась маскировка строительства стратегического объекта под видом привычной московскую уплотнительной застройки без разрешительной документации и оформления прав на землю. Ну, а если остановится на неделю? Тогда тоже будет понятно, что это обычная для Москвы незаконная стройка, ведущаяся с ведома правительства Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: Парки Москвы подготовили обширную онлайн-программу на время карантина