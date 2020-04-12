Иерусалим, , 17:14 — REGNUM Израильские школьники могут остаться без каникул — такая мера обсуждается правительством в ряду методов выхода из кризиса, связанного с пандемией, сообщает Newsru (Израиль).

Минфин, минздрав и совет по нацбезопасности считают, что каникулы должны быть отменены целиком, в министерства просвещения полагают, что нужно продлить учебный год на июль, а в августе провести каникулы (это предложение, подчеркивает глава ведомства Рафи Перец, поддерживают представляющие учителей организации). Профсоюз учителей, в свою очередь, намерен защищать здоровье и безопасность педагогов.

Если мера будет принята, в школах этим летом каникул не будет, и вместо привычного отдыха школьников ждет постепенное возвращение к учебе, рассчитанное в зависимости от возраста на разные временные промежутки. Так, первыми запланировано вернуть к учебному процессу учащихся специализированных школ, потом детские сады, а когда смогут вернуться к учебе старшеклассники, еще не известно. Учащиеся с четвертого по шестой классы продолжат удаленное обучение, а те, кто учится в седьмом или восьмом классе, вернутся в школу. Правда для них занятия будут разбиты на две смены. Также не разрешается пока вернуться к трудовой деятельности педагогам, находящимся в группах риска.