Иерусалим, , 16:39 — REGNUM Дополнительное время для формирования правительства Израиля глава партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганц не получит, заявил президент этой страны Реувен Ривлин, сообщает 12 апреля его пресс-служба.

Отмечается, что Ривлин уведомил Ганца об этом решении.

Это было сделано после разговора Ривлина с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху (партия «Ликуд»), поскольку тот не смог подтвердить, что обе вышеуказанные партии «близки к подписанию соглашения» по формирования правительства единства.

Напомним, Ривлин дал Ганцу время на формирование правительства, причём это время было продлено до 13 апреля. Предполагая, что Ганц, которому не удалось решить вопрос с формированием правительства, попросить ещё о двухнедельной отсрочке, президент сделал вышеуказанное заявление.

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