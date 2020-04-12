Прага, , 16:17 — REGNUM Снос памятника дважды Герою Советского Союза маршалу Ивану Коневу в Праге — поступок людей, которые сами ничего в жизни не достигли, заявил 12 апреля чешский президент Милош Земан, передаёт Prima TV.

Земан «Те, кто его скульптуру устраняет, ничего в своей жизни не достигли».

По его словам, действия по сносу памятника продиктованы завистью к тому, кто что-то смог достичь с жизни.

Конев, отметил Земан, освободил от фашистов не только чехословацкую столицу, но и Освенцим. Ему принадлежит историческое место в Праге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, снос памятника Коневу произошёл 3 апреля. В России в связи с этим возбудили уголовное дело о совершённом публично осквернении символов воинской славы России. Чешский МИД разразился критикой.

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