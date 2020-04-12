Москва, , 15:45 — REGNUM Действия Саудовской Аравии при выходе из сделки ОПЕК+ были иррациональны. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».

По словам Новака, действия Саудовской Аравии носили иррациональный характер, поскольку увеличение добычи нефти может происходить только на фоне роста потребления энергоресурсов.

Напомним, 10 апреля была согласована новая сделка ОПЕК+ по сокращению объёмов добыч нефти, которая будет действовать до 1 мая 2022 года. Предыдущая сделка была сорвана после того, как из неё вышла Саудовская Аравия.