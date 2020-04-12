Киев, 12 апреля 2020, 15:37 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский контролирует не более 200 представителей пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде, заявил депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Лёвочкин 12 апреля в интервью изданию Strana.ua.
По его словам, «Слуга народа» состоит из нескольких, часто неподконтрольных президенту Украины, групп депутатов. Люди, контролирующие эти группы, шантажируют Зеленского, заставляя его вступать в коалиции с другими политсилами по ряду важных вопросов.
Он отметил, что подобная политика, скорее всего, приведёт правящую на Украине партию к фиаско.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Михаил Погребинский отметил падение рейтингов Зеленского и партии «Слуга народа», которое, по его мнению, может стать причиной досрочных парламентских и президентских выборов на Украине.
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