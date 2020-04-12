Киев, , 15:37 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский контролирует не более 200 представителей пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде, заявил депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Лёвочкин 12 апреля в интервью изданию Strana.ua.

По его словам, «Слуга народа» состоит из нескольких, часто неподконтрольных президенту Украины, групп депутатов. Люди, контролирующие эти группы, шантажируют Зеленского, заставляя его вступать в коалиции с другими политсилами по ряду важных вопросов.

«Поскольку, как показали последние голосования, президент контролирует, хотя и не по всем вопросам, 200 депутатов своей фракции, Коломойский (украинский бизнесмен Игорь Коломойский — ИА REGNUM) — около 40. На бумаге это монобольшинство «Слуги народа», но, по сути, это коалиция», — рассказал Лёвочкин.

Он отметил, что подобная политика, скорее всего, приведёт правящую на Украине партию к фиаско.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Михаил Погребинский отметил падение рейтингов Зеленского и партии «Слуга народа», которое, по его мнению, может стать причиной досрочных парламентских и президентских выборов на Украине.

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