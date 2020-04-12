Иерусалим, , 15:42 — REGNUM Депутат израильского парламента от партии «Авода» Мирав Михаэли возмутилась отсутствием женщин среди политиков и экспертов, принимающих решение о способах смягчить удары, нанесенные эпидемией коронавируса. Об этом сообщает 7 канал (Израиль).

«Все они — мужчины. Все — от главы национальной безопасности до премьер-министра. И какое образцовое руководство они обеспечивают? Они не обеспечивают достаточного количества проверок [на коронавирус], не обеспечивают соблюдения руководящих принципов [минздрава], не следуют своим собственным руководящим принципам. Очевидно [потому], что они — мужчины», — говорит Михаэли.

Речь Михаэли полна горячих обвинений в сторону мужчин, из-за которых, по ее мнению, в Израиле падает уровень образования, здравоохранения, а страна участвует в слишком большом количестве войн. То, что мужчины и в случае борьбы с коронавирусом взяли управление в свои руки, вызвало бурю негативных эмоций Мирав Михаэли.