Вашингтон, , 15:18 — REGNUM Epoch Times и NTD представили первый документальный фильм про коронавирус — «Отслеживая происхождение уханьского коронавируса», передает корреспондент ИА REGNUM. В названии неслучайно вирус назван уханьским, с подчеркиванием его китайского происхождения: как становится ясно с первых кадров, авторы фильма точно знают, где кроется проблема: в китайской Компартии.

В этом фильме журналист Джошуа Филипп подробно разбирает происхождение и распространение коронавируса, стартовой точкой берется рынок морепродуктов в Ухане.

Фильм скорее посвящен проклятиям в сторону коммунизма, который на первых секундах фильма объявляется злом, чем объективному разбору причин и последствий эпидемии.

Фильм, заявленный как документальный, является грубой пропагандой под девизом «объяснения скрытой правды о пандемии».