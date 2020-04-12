Джакарта, , 14:48 — REGNUM Председатель Народного консультативного конгресса (НКК) Индонезии Бамбанг Сусатио попросил все государственные учреждения обеспечить социальной помощью жителей, пострадавших в результате введения в стране широкомасштабных социальных ограничений, сообщает Antara.

«В настоящее время правительство выделяет различную социальную помощь людям, пострадавшим от введения социальных ограничений, включая помощь беременным женщинам, детям и людям с ограниченными возможностями», — говорится в заявлении Бамбанг Сусатио.

В нынешней ситуации, по его словам, государство действительно должно обеспечить социальную защиту, чтобы помочь нуждающимся гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии опубликовало рекомендации относительно использования экспресс-тестов на антитела к коронавирусу.

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