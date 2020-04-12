Москва, , 14:08 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства скучает по живому общению с людьми, об этом 12 апреля он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».

Однако Песков также добавил, что в условиях ограничения контактов с людьми, график Путина стал более интенсивных.

«Я убежден, что скучает. Для него общение с людьми является абсолютным приоритетом в его работе. Он именно оттуда черпает понимание реальности», — подчеркнул Песков.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции многие страны мира, в том числе и Россия ввели режим социального дистанцирования, что позволяет снизить скорость распространения инфекции.