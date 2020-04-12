Киев, 12 апреля 2020, 13:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пообещал награду в $1 млн за создание вакцины или лекарства от коронавирусной инфекции, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 12 апреля в интервью изданию «Левый берег».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине изменили стандарты оказания медпомощи. Теперь каждого умершего от пневмонии будут проверять на наличие коронавирусной инфекции.
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