Сеул, , 13:36 — REGNUM С 00:00 13 апреля в Южной Корее усилят карантинный досмотр лиц, прибывающих в страну из США. Об этом сообщает сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе с эпидемиями.

По их словам, данное решение было принято сегодня, 12 апреля, в ходе очередного брифинга. Усиление досмотра связано со значительным ростом прибывающих из Соединённых Штатов.

Отмечается, что ранее пассажиры сдавали тест на наличие коронавируса после карантина и при наличии соответствующих симптомов, однако начиная с 13 апреля все пассажиры после самоизоляции будут проходить полную проверку в течение трех дней.

Известно, что за последние две недели в Южной Корее было выявлено 459 «завозных» случаев заражения, из которых 228 были завезены из США.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Южной Корее выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 10 512.