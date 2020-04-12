Джакарта, , 13:17 — REGNUM Официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмад Юрианто заявил, что власти страны внедрили политику социальных ограничений, чтобы Индонезия не стала новым эпицентром распространения COVID-19, сообщает Kompas.

По словам Ахмада Юрианто, эксперты предупреждают, что Индонезия и Индия могут стать новыми эпицентрами распространения COVID-19.

«Есть много правил, просто следуйте им. Если никто не подчинится, это будет бесполезно», — заявил Ахмад Юрианто.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в регионе Юго-Восточной Азии Диах Саминарсих заявил, что после США и стран Европы Юго-Восточная Азия может стать новым эпицентром пандемии COVID-19, если ситуация не будет контролироваться.

Известно, что Индонезия — это самая большая страна в Юго-Восточной Азии, а Индия — густонаселенная страна в Южной Азии.

«Индонезия и Индия, если эпидемия не будет контролироваться в этих двух странах, станут новыми эпицентрами распространения коронавируса», — отметил Диах Саминарсих.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 12 апреля 2020 года, в Индонезии выявлено 4241 случай заражения COVID-19.

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