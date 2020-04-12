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Президенту Российской Федерации

Председателю Государственной Думы

Руководителям фракций партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации

Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

О недопустимости отмены Дня Победы над Японией

Уважаемые руководители страны!

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 1 апреля 2020 года приняла в первом чтении проект федерального закона № 922 513−7 «О внесении изменений в статьи 1 и 11 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» (об установлении дня воинской славы России «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», внесенный депутатами Государственной Думы В.А. Шамановым и др.

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 1 и 11 Федерального закона от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», в соответствии с которыми устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Принимаемый закон вступает в противоречие с законодательством и влечет неисполнение действующего (согласно пункта 2 раздела 2 Конституции Российской Федерации) Указа Президиума Верховного Совета СССР, установившего в 1945 году, что 3 сентября является Днём Победы над Японией — днём всенародного торжества. (Ведомости Верховного Совета СССР 1945 г. №61).

Этот праздник отмечался всем советским народом на протяжении многих лет.

До настоящего времени данный Указ не отменен и является действующим нормативно-правовым актом российской правовой системы. Действительность вышеназванного Указа подтверждена в мае 2019 года правовым управлением Совета Федерации Федерального Собрания, а в январе 2020 года и Научно — исследовательским институтом военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1945 г. учреждена медаль «За победу над Японией», на реверсе которой есть надпись «3 сентября 1945».

Принятие законопроекта в его нынешнем виде ведёт к патриотической демобилизации, означает демонстративный разрыв с героическим прошлым, обеспечившим нашей стране законное владение южным Сахалином и Курильскими островами, выглядит как проявление антисоветизма, подыгрывающее современным западным фальсификаторам истории Второй мировой войны.

День воинской славы не может ограничиваться словами «окончание войны», а должен содержать термин «победа».

Именно так закреплены в законе о Днях воинской славы День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении 27 июня (8 июля) 1709 года; День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год) и т.д.). В других случаях применяются термины «контрнаступление» (под Москвой 5 декабря 1941 года), «разгром» (немецко-фашистских войск под Сталинградом 2 февраля 1943 года), «взятие» (турецкой крепости Измаил 24 декабря 1790 года), «освобождение» (Ленинграда от блокады — 27 января 1944 года), аналогичные термину «победа».

Зачем же снижать действующее название «День Победы над Японией» безликим и безэмоциональным «окончанием войны»? Кто же с кем воевал? Кто кого победил? Причём здесь Россия?

Мы предлагаем компромиссный вариант наименования праздника:

— «3 сентября — День окончания Второй мировой войны — День Победы над Японией (1945)».

В этом случае он не будет противоречить, а будет соответствовать Закону о поправках в Конституцию Российской Федерации №ФКЗ — 1, подписанному Президентом Российской Федерации 14 марта 2020 года, которым введена в Основной закон страны статья 67.1 прямо указывающая, что Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, что Российская Федерации чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.

Учитывая важность проблемы и ее общественную значимость, просим Вас прислушаться к нашим аргументам и предложениям и принять поправку к законопроекту № 922 513−7, дополнив принятую формулировку «3 сентября — день окончания Второй мировой войны» словами «— День Победы над Японией (1945)»

Рассмотрение поправок к законопроекту В Государственной Думе назначено на 14 апреля 2020 года, поэтому просим срочно рассмотреть наше обращение.

С уважением,

Сахалинское региональное отделение Поискового Движения России. Председатель А.Н.Бандура

Почётный гражданин Сахалинской области В.И.Белоносов

Сахалинская общественная организация «Даманцы»

Руководитель Бимаев Ю.Е.

Региональная общественная организация «Сахалинская гвардия»

Руководитель Н.В.Бондаренко

Председатель областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Сахалинского пограничного управления береговой охраны ФСБ РФ Васюта В.П.

Гаврилов В.В. участник освобождения южного Сахалина от японских милитаристов, ветеран Великой Отечественной войны

Сахалинский областной Совет ветеранов. Председатель Гльоговер З.В.

Сахалинский региональный молодёжный военно — патриотический общественный фонд «Пионер», председатель Горожанов Г.И.

Демурин М.В. — чрезвычайный и полномочный посланник II класса, публицист

Зиланов В.К., член Научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ, профессор, заслуженный работник рыбного хозяйства России, почетный гражданин Мурманской области (Мурманск)

Зимонин В.П., директор «Института проблем безопасности и развития Евразии», доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, воин-интернационалист — участник боевых действий в Сирии и Египте, автор ряда книг по войне с Японией

Иванова С.В., депутат Сахалинской областной Думы 2,3,4,5,6,7 созывов

Сахалинская областная организация ветеранов органов государственной безопасности. Председатель А.М. Иванча

Руководитель Сахалинского областного отделения Российского Философского общества В.Ю.Иконников

Председатель Сахалинского регионального общероссийской общественной организации «Российский Союз Ветеранов» (РСВ) Кайдаш В.В.

Председатель правления Сахалинской региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» С.А.Калентьев

Председатель Сахалинского областного Совета ветеранов войны в Афганистане и других боевых действий И.Ф. Лахно

Мурая А.В. Почетный гражданин города Южно-Сахалинска, ветеран труда, участница трудового фронта. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»

Плотников А.Ю., доктор исторических наук, профессор, член Российской ассоциации историков Второй мировой войны, эксперт РВИО

Пушкарёва Д.М., старший сержант, санинструктор 79-ой стрелковой дивизии, участница Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, участница освобождения южного Сахалина и Курильских островов, награждена медалью «За Победу над Японией»

Пономарёв С.А. председатель Сахалинского областного отделения Русского географического общества, член Центрального Совета Общероссийского Движения Поддержки Флота

Рукавишникова Т.Н., Почетный гражданин Сахалинской области, председатель Сахалинского регионального объединения пенсионеров «Совесть»

Сандлер Н.Н. Почётный гражданин города Южно-Сахалинска, ветеран Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, офицер-пограничник. Награждён медалями «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Японией»

Сичкарь В.Ф., Почётный гражданин города Южно-Сахалинска, участник Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, участник освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, награждён медалью «За Победу над Японией». Освобождал южный Сахалин вместе с отцом и старшим братом.

Цибаков С.Ю. Председатель Сахалинского областного Совета Всероссийской общественной организации «Боевое братство

Филиппенко Ю.А. — руководитель Сахалинской региональной организации Российского военно-исторического общества

12 апреля 2020 года