Санкт-Петербург, , 12:23 — REGNUM В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге категорически опровергают появившиеся в социальных сетях сообщения о нехватке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в городских больницах.

Больница им. Боткина в Петербурге Елена Молчанова © ИА REGNUM

В штабе отметили, что на сегодняшний день в городских стационарах на аппаратах ИВЛ находятся всего десять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

«Мы не ощущаем дефицита аппаратов ИВЛ, в городских стационарах сейчас свободны 400 аппаратов», — пояснил 12 апреля председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

Правоохранительные органы проведут проверку по факту распространения ложной информации, пообещали в оперативном штабе.

Там также отрицают дефицит коек для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, в том числе с диагнозом «внебольничная пневмония». По официальным данным, для таких целей в Петербурге имеется 3865 коек, к почти 1800 из них подведен кислород. По словам главы комздрава, на сегодняшний день свободны более 1000 коек.

«Уровень заболеваемости пневмониями в Санкт-Петербурге вырос, однако он соответствует пиковым сезонным значениям и значительно не превышает уровня прошлых лет», — добавил Дмитрий Лисовец.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге за 11 апреля зафиксировано 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели восемь человек. Всего за время пандемии в Петербурге выявлено 557 случаев заражения COVID-19, выздоровели 74 человек, умерли четыре пациента.

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