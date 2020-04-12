Тегеран, , 11:34 — REGNUM Иран лучше, чем государства Европы справляется с угрозами, вызванными коронавирусом. Об этом 12 апреля заявил президент Ирана Хасан Рухани.

«Когда мы говорим, что ситуация в нашей стране лучше, чем в Европе, многих это раздражает. Да, лучше. Сегодня мы лучше справляемся с коронавирусом», — сказал Рухани.

По его словам, причина состоит в том, что Иран отличается солидарностью всех слоёв общества, а также обладает квалифицированными медицинскими кадрами, военными силами и информационным сопровождением.

Он также добавил, что страна способна бороться с коронавирусом даже в условиях санкций.

Напомним, в Иране на сегодняшний день зафиксировано 70 029 случаев заражения коронавирусом. Из них 41 947 выздоровели, 4 357 — умерли.