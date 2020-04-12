Богор, Индонезия, , 11:25 — REGNUM Власти Индонезии опровергли информацию о том, что глава государства Джоко Видодо раздавал пакеты с продуктами в президентском дворце Богора в субботу вечером, 11 апреля 2020 года, сообщает Antara.

Ранее в некоторых социальных сетях появился видеоролик, который показывал жителей Богора, направляющихся к президентскому дворцу, где раздавались пакеты с продовольствием.

Как сообщало ИА REGNUM, военно-воздушные силы Индонезии доставили в провинцию Папуа средства индивидуальной защиты и маски.

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