Богор, Индонезия, 12 апреля 2020, 11:25 — REGNUM Власти Индонезии опровергли информацию о том, что глава государства Джоко Видодо раздавал пакеты с продуктами в президентском дворце Богора в субботу вечером, 11 апреля 2020 года, сообщает Antara.
Ранее в некоторых социальных сетях появился видеоролик, который показывал жителей Богора, направляющихся к президентскому дворцу, где раздавались пакеты с продовольствием.
Как сообщало ИА REGNUM, военно-воздушные силы Индонезии доставили в провинцию Папуа средства индивидуальной защиты и маски.
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