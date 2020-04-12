Кабул, , 10:23 — REGNUM Власти Афганистана освободили третью партию заключенных сторонников движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает телеканал NOLO news со ссылкой на Национальный совет безопасности.

По данным телеканала, 100 сторонников движения были выбраны «на основе состоянии их здоровья, возрасте и оставшемся сроке заключения».

Первые две партии были освобождены 8 и 9 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, первоначально акция должна была быть проведена еще 10 марта в рамках соглашения США с террористами, однако взаимные противоречия не привели к успеху.

В частности, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) требуют освобождения 15 человек, принадлежащих к высшему руководству боевиков, что вызывает непонимание со стороны официального Кабула.