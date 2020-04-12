Париж, , 10:07 — REGNUM Во Франции председатель фракции партии «Вперёд, Республика!» в Национальной ассамблее Жиль Ле Жандр заявил, что пенсионная реформа может быть отложена после кризиса в области здравоохранения, передает BFM TV.

По его словам, кризис в области здравоохранения может стать частью нового республиканского пакта, который будет основан на трех основных принципах: возрождение экономики, новые формы солидарности и защиты, а также экологический переход.

«Между двумя полезными реформами всегда придется выбирать ту, которая объединит французов. Если это не позволит заключить республиканский пакт, пенсионную реформу придется отложить в сторону», — заявил политик.

Жиль Ле Жандр отметил, что для создания республиканского пакта будет необходимо добиться «самого широкого консенсуса с политическими силами, местными выборными представителями, профсоюзами, ассоциациями и гражданами».

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