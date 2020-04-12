Киев, , 09:55 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устал бороться с распространением коронавируса в стране, однако он не собирается сдаваться.

«Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но не сломлены», — сказал Зеленский, отвечая своим подписчикам в Instagram.

Он добавил, что с нетерпением ждет того дня, когда его обращение будет состоять из одной фразы: «на Украине заболевших и умерших нет».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля на Украине было подтверждено 266 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество подтверждённых случаев в стране достигло 2777. Вследствие осложнений, вызванных заболеванием COVID-19, скончались 83 человека. 89 человек уже выздоровели, отметили в Центре.

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