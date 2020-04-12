Минск, , 09:34 — REGNUM В ночь с 11 на 12 апреля в аэропорту «Минск» приземлился военный борт ИЛ-76 с медицинскими изделиями, направленными в Белоруссию из Узбекистана согласно указу главы государства Шавката Мирзиёева, сообщает 12 апреля БелТА.

Читайте также: Минздрав Белоруссии нормировал продажу некоторых препаратов и изделий

По данным журналистов, Узбекистан передал Белоруссии одноразовые защитные комбинезоны, респираторы, защитные очки, перчатки из латекса и маски. Количество защитных медицинских изделий составило 513 тысяч. Также Узбекистан передал Белоруссии 500 тысяч погонных метров марли, 50 тысяч упаковок антисептиков, 10 тысяч литров медицинского спирта.

Читайте также: Минздрав Белоруссии пообещал обеспечить население средствами защиты

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник пообещал обеспечить поставку защитных средств и антисептиков в аптеки страны.