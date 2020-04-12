Вашингтон, , 08:44 — REGNUM В борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции приоритетом должны стать жизнь и здоровье людей, а любые попытки извлечения политической выгоды в этой борьбе должны быть отвергнуты. Соответствующее заявление сделал китайский посол в США Цуй Тянькай, сообщает 12 апреля Xinhua.

«Мы действительно должны отвергать любые попытки воспользоваться политическими преимуществами страданий других людей», — сказал Тянькай, отметив, что некоторые правительства, к сожалению, предпринимают подобные попытки.

«Мы должны спасать жизни, защищать здоровье людей, особенно наиболее уязвимых групп, стариков, людей с основными заболеваниями и, возможно, бедных людей во многих странах. Мы должны сделать это нашим главным приоритетом любой ценой», — подчеркнул посол и выразил надежду на то, что мировое сообщество извлечет необходимые уроки из пандемии COVID-19.

Напомним, по последним данным исследовательского центра университета Джона Хопкинса (США), число инфицированных SARS-CoV-2 в мире достигло 1 777 666 человек, 10 867 из них скончались от осложнений заболевания.