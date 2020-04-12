Киев, , 06:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский признался, что выглядит уставшим из-за продолжающейся борьбы с распространением коронавируса. Об этом 11 апреля он написал на своей странице в Instagram.

«Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но не сломлены», — написал украинский президент.

Он добавил, что Украина продолжит сдерживать распространение вируса и перечислил меры, предпринимаемые властями в связи с этим. В частности, в стране организовано производство защитных масок и костюмов, создаётся фонд борьбы с коронавирусом в размере 66 млрд гривен (179 млрд рублей) и аккумулируются средства для поддержки пенсионеров в размере 33 млрд гривен (81 млрд рублей).

Ранее Зеленский потребовал ограничить максимальную зарплату чиновников, установив её предельный размер на уровне 47 тыс. гривен.

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