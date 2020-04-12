Богота, , 06:41 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро провёл переговоры по телефону с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо. Об этом венесуэльский лидер 11 апреля написал на своей странице в Twitter.

В ходе разговора Мадуро поздравил Баркиндо «с его выдающейся работой в организации и историческим соглашением, достигнутым на встрече ОПЕК+, которое обеспечит стабильность на мировых рынках».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что большинство стран-участниц ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки на первые два месяца.

Соглашение не поддержала Мексика, объявившая о том, что готова сократить свою добычу только на 100 тыс. баррелей в сутки, а не на 400 тыс. баррелей, как ей предложили в картеле. Навстречу ей пошли США, которые обязались дополнительно сократить собственную добычу на 250 тыс. баррелей баррелей в сутки.

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