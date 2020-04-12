Москва, , 06:02 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса наглядно продемонстрировала закат эпохи США как гегемона, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Об этом 12 апреля он написал на своей странице в Twitter.

Сенатор согласен с прогнозом Пекина, что мир будет определяться волей не одного государства, а сразу трех — США, Китая и России. При этом Пушков подчеркивает, что американская элита не готова к потере текущего статуса.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля Алексей Пушков ответил в Twitter на заявление главы американского министра обороны Марка Эспера о стремлении РФ и Китая изменить существующий миропорядок. Сенатор отметил, что Россия пытается исправить ситуацию, при которой США постоянно применяют право сильного, игнорируя нормы международного права.

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