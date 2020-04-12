Дакка, , 06:00 — REGNUM В Бангладеш казнили Абдула Маджеда, одного из убийц первого президента страны Муджибура Рахмана, сообщает Bangladesh Sangbad Sangstha.

Сообщается, что группа пяти заговорщиков среди офицеров, принимавших участие в военном перевороте, были приговорены к смертной казни в 1998 году и казнена в 2009 году. Однако 8 апреля 2020 года правоохранительным органам Бангладеш удалось задержать Маджеда, который скрывался от правосудия. Его приговорили к смертной казни через повешение. В ночь на 12 апреля приговор привели в исполнение.

Напомним, президент Бангладеш Муджибур Рахман был убит 15 августа 1975 года в результате военного переворота. Также вместе с ним погибла его супруга, трое сыновей и другие родственники. В живых остались лишь две дочери.