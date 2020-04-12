Москва, , 05:36 — REGNUM Министерство иностранных дел России приняло к сведению возможное введение санкций в отношении стран, которые затягивают эвакуацию своих граждан из США в связи с распространением там коронавирусной инфекции. Об этом 11 апреля сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Нам надо разобраться с содержательной стороной этого сигнала. Пока конкретики мало, но в любом случае сейчас не тот момент, когда нужно обращаться по любому поводу к санкционному инструментарию», — прокомментировал ситуацию Рябков.

Он добавил, что в других странах негативно оценивают санкционные приёмы США в нынешней обстановке, поскольку они ухудшают положение простых людей.

Ранее, напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым американские власти смогут вводить визовые санкции против стран, которые «не принимают или неоправданно затягивают» приём своих граждан.

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