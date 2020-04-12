Лондон, , 04:19 — REGNUM Спутница основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис призвала освободить его из тюрьмы под залог в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в британской тюрьме. Об этом говорится в документах суда, опубликованных агентством Press Associated.

В этих документах Морис выражает опасения за здоровье 48-летнего основателя WikiLeaks. По ее словам, Ассанж проводит около 23 часов в одиночной камере из-за карантина, введённого по причине вспышки коронавирусной инфекции в тюрьме Белмарш, где он отбывает заключение.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля Вестминстерский суд Лондона отклонил ходатайство о переносе слушаний по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США. Суд счел, что пандемия коронавируса SARS-CoV-2 не является поводом для переноса даты заседания.

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