Вашингтон, , 03:21 — REGNUM Публикация в газете The New York Times о европейском происхождении большинства завезенных в Нью-Йорк случаев заражения коронавирусом связана с тем, что издание хочет вернуться в Китай, заявил 11 апреля президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

По словам американского лидера, неоднозначная статья появилась после того, как Пекин отозвал аккредитации ряда журналистов NYT.

«Теперь лживая The New York Times связывает коронавирус с Европой, а не с Китаем. Такого еще не было! — написал Трамп. А есть ли какие-то конкретные источники? Их вышвырнули из Китая, как собак, и теперь они, конечно, хотят вернуться».

Статья в газете вышла 8 апреля. Её авторы, ссылаясь на исследования, сообщали, что коронавирус нового типа стал распространяться в Нью-Йорке в феврале 2020 года преимущественно в связи с посещением города жителями из европейских, а не азиатских стран.

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