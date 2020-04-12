Лондон, , 03:03 — REGNUM Великобритания пожертвует 200 млн фунтов стерлингов (около $248 млн) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и другим благотворительным фондам для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией, сообщает Reuters.

Из этих средств 130 млн фунтов пойдут в агентства ООН, включая 65 млн фунтов стерлингов для ВОЗ. Еще 50 млн будет выделено организации Красного Креста, остальные 20 млн — другим благотворительным фондам. Британские власти отмечают, что коронавирус не обращает внимания на государственные границы, поэтому борьба с ним возможно только для всех стран сообща.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поблагодарил британских врачей, которые, по его словам, спасли главу британского правительства от смерти.

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