Пхеньян, , 02:12 — REGNUM Заседании политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), посвящённое важным вопросам внутренней политики, прошло в Пхеньяне, сообщило 11 апреля Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын «по поручению политбюро ЦК» провёл заседание. Были обсуждены вопросы принимаемых в Северной Корее мер по борьбе с пандемией COVID-19, бюджета КНДР 2019 и 2020 года и кадровые изменения в верхнем партийном эшелоне.

Политбюро ЦК ТПК обсудило возможные изменения планов развития страны в связи с пандемией нового коронавируса. На заседании принят план, разработанный ЦК ТПК, Госсоветом и кабмином КНДР по ужесточению «государственной чрезвычайной противоэпидемической работы» и экономическим мерам для «стабилизации жизни народа».

Министр Народных вооруженных сил Пак Чон Чхон на заседании был избран членом политбюро ЦК ТПК, а глава МИД КНДР Ли Сон Гвон и сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон — кандидатами в члены политбюро ЦК.