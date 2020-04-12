Москва, , 01:38 — REGNUM Китайская медицинская бригада прибыла в Москву для помощи России в борьбе с коронавирусом, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что медики из Китая привезли с собой и средства защиты — хирургические маски, средства защиты N95 и спецодежду. В состав бригады входят эксперты по лабораторным анализам, предотвращению и контролю за инфекциями, реаниматологи и специалисты по традиционной китайской медицины.

Специалисты из КНР поделятся с российской стороной своим опытом по обучению медперсонала, а также по предотвращению распространения и лечению COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля Китай направил в Россию бригаду из десяти специалистов для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Отмечалось, что решение об оказании Москве гуманитарной помощи было принято на уровне высшего руководства КНР.

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