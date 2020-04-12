Вашингтон, , 01:32 — REGNUM Резкие высказывания в адрес Саудовской Аравии позволил себе сенатор-республиканец от штата Северная Дакота Кевин Крамер, прокомментировав 11 апреля на своей странице в Twitter телефонный разговор группы сенаторов с представителями Королевства.

Крамер оценил стремление саудовской стороны к решению проблемы нефтяного кризиса. При этом сенатор заявил, что, пока войска США защищают Королевство, «Саудовская Аравия провела более месяца, ведя войну против американских производителей нефти». Он отметил неподобающее для друзей США поведение Саудовской Аравии, назвал действия саудитов непростительными и пообещал, что они «не будут забыты». Крамер заявил также, что от дальнейших действий властей Королевства зависит спасение стратегического партнёрства Вашингтона и Эр-Рияда.

11 апреля в ходе двухчасового телефонного разговора группа американских сенаторов от Республиканской партии обсудила проблемы нефтяного рынка с рядом высокопоставленных чиновников Саудовской Аравии: главой Минэнерго Абдель Азизом бен Сальманом Аль Саудом, замминистра обороны Халедом бен Сальманом Аль Саудом и послом страны в США принцессой Римой бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд.