Вашингтон, , 01:15 — REGNUM Президент США Дональд Трамп слишком увлечен брифингами по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, советники американского лидера озабочены чрезмерной увлеченностью Трампа брифингами. Якобы президенту США, проводя пресс-конференции по ситуации с коронавирусом, нравится ощущать, что он возглавляет страну во время величайшего кризиса. Также это способствует росту его рейтингов среди жителей Соединенных Штатов.

Однако советники рекомендовали Трампу меньше уделять внимание брифингам, чтобы не отвлекаться от других, не менее важных задач для США.

«Ему неоднократно об этом намекали, но он считает, что все просто отлично, да еще и рейтинги растут», — заявил один из источников.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля президент США Дональд Трамп утвердил декларацию о бедствии, поступившую от штата Вайоминг. Теперь крупная катастрофа впервые объявлена во всех штатах страны. Эта декларация позволяет региональным властям Соединенных Штатов использовать федеральное финансирование и федеральные ресурсы.

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