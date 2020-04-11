Донецк, , 23:47 — REGNUM Оценка украинского президента Владимира Зеленского обстановки в районе разведения сил и средств не объективна, сообщает 11 апреля «Донецкое агентство новостей».

Комментируя заявление Зеленского о том, что после разведения сил в Донбассе снизилось количество обстрелов, глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил:

«К сожалению, приведённые данные не позволяют разделить радость с господином Зеленским, как и говорить о полном соблюдении режима прекращения огня в данном районе».

По данным СЦКК, отмечает агентство, только в прошлом месяце зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ в пределах участка разведения «Петровское-Богдановка».

При этом украинской стороной использовались миномёты, гранатометы, БМП и стрелковое оружие, включая крупнокалиберное. За месяц ВСУ выпустили в этом районе почти 200 боеприпасов.

Якубов напомнил, что теперешнее разведение сил и средств на участке отвода в ДНР является повторным, поскольку украинские вооружённые формирования в 2019 г. вернули свои позиции вглубь участка, нарушив договорённости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский 11 апреля, побывав на участке «Петровское», заявил, что «разведение сил помогло уменьшить обстрелы» и что он «видит результат». По его словам, Киев «работаем над тем, чтобы согласовать новые участки».

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