Грозный, , 23:23 — REGNUM На пост пресс-секретаря — начальника информационного управления главы и правительства Чечни назначен бывший первый заместитель директора телерадиокомпании «Грозный» Ильман Вахидов. Об этом 11 апреля написал глава республики Рамзан Кадыров на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Кадыров охарактеризовал нового пресс-секретаря как профессионального журналиста, который обладает инициативностью и коммуникабельностью.

«Ильман Вахидов сменил на должности Альви Каримова, кавалера ордена Кадырова, ветерана чеченской журналистики, который полностью отдавал себя работе, не жалея времени и сил. Альви Ахмадович уходит на заслуженную пенсию. Выражаю ему благодарность за годы службы», — говорится в сообщении.

Кроме этого, глава Чечни сообщил еще об одном кадровом назначении. На должность советника руководителя республики по СМИ принят Аламахад Ельсаев, который помимо СМИ также будет курировать деятельность Союза писателей Чечни и продолжит участвовать в экспертном совете по сохранению и развитию чеченского языка при главе Чечни.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров произвел кадровые назначения в правительстве. Так, пост министра образования и науки занял Идрис Байсултанов. Министром имущественных и земельных отношений назначен Ибрагим Таймасханов. Должность министра спорта досталась Хамзату Кадырову, а министерство экономики и территориального развития возглавил Галас Таймасханов.

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