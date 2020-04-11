Нью-Йорк, США, , 23:14 — REGNUM Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что не планирует баллотироваться в президенты или вице-президенты США. Об этом 11 апреля он сообщил журналистам в ходе пресс-конференции.

«У меня нет никакой политической повестки. Я не баллотируюсь в президенты. Я не баллотируюсь в вице-президенты», — ответил Куомо на вопрос журналистов, не планирует ли он выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США.

Он подчеркнул, что в свете сложившейся сложной ситуации, связанной со вспышкой коронавирусной инфекции в штате, необходимо сосредоточить все усилия на борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, ранее в США были опубликованы результаты социологических исследований, которые показали растущую популярность губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо среди жителей. Во многом этот рост социологи объясняют традиционными выступлениями и мерами, которые предпринимает Куомо в борьбе с коронавирусом. Многие респонденты отдали большее предпочтение именно Куомо, нежели другому представителю демократической партии США Джо Байдену.

Читайте ранее в этом сюжете: Байдена обвинили в сексуальных домогательствах