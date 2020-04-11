Дамаск, , 22:16 — REGNUM Российские военные за прошедшие 24 часа не зафиксировали ни одного обстрела с позиций подконтрольных Турции боевиков, остающихся в Идлибской зоне деэскалации, сообщил 11 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано», — сказал Олег Журавлёв.

При этом он отметил, что специальный канал связи для взаимодействия российского Центра по примирению и турецкой стороной функционирует в штатном режиме.

Совместных патрулирований российских и турецких военных не проводилось, однако российская военная полиция и вертолёты армейской авиации осуществили наземное и воздушное патрулирование в сирийских провинциях Хасака и Алеппо.

Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения огня был введен в Идлибской зоне 6 марта 2020 года в рамках российско-турецких договоренностей.

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