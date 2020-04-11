Ашхабад, , 22:11 — REGNUM «Понимая всю серьезность ситуации, Туркмения вместе с тем считает, что в нынешних условиях необходимо обеспечит устойчивость торговых отношений между странами», — заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств, посвященного борьбе с коронавирусом.

По словам туркменского лидера, в качестве примера такого сотрудничества, продолжающего действовать и во время пандемии коронавирусной инфекции, можно привести паромное сообщение через Каспийское море между портами Туркмении и Азербайджана.

Подводя итог, Бердымухамедов отметил, что тюркоязычные государства являются важным звеном международного сотрудничества на Евразийском континенте, а потому от них в немалой степени зависит нынешняя и будущая устойчивость экономических процессов.