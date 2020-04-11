Ашхабад, , 22:05 — REGNUM Инициированные президентом Гурбангулы Бердымухамедовым поправки в Конституцию Туркмении, касающиеся создания двухпалатного парламента, получили всеобщее одобрение и поддержку. Об этом заявили участники заседания конституционной комиссии, передает «Turkmenportal».

Участники заседания проанализировали предложения, поступившие от руководства местных органов власти, от граждан и от коллективов предприятий и учреждений, а также заслушали отчеты представителей политических партий и общественных организаций о проводимой на местах работе по разъяснению сути и значения конституционной реформы.

По итогам заседания внесены предложения по повышению эффективности деятельности конституционной рабочей группы, среди которых особое внимание уделено вопросу о создании плана агитационно-просветительской работы.

Читайте также: В Туркмении обсуждают возможность передачи власти главе парламента