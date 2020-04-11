Берлин, , 21:18 — REGNUM Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказал мнение, что мир после пандемии коронавируса «будет иным», так как она является серьезным испытанием человечности. Об этом 11 апреля сообщается в заявлении администрации главы государства.

Президент ФРГ отметил, что на данном этапе мир стоит на перепутье. То, как дальше будет развиваться ситуация, зависит не только от решений политиков и экспертов, но и от терпения и дисциплины населения, несмотря на то, что они даются очень им тяжело.

«Эта пандемия — не война <…> Но это испытание нашей человечности. Оно вызывает самое худшее и самое лучшее, что есть в людях», — считает Штайнмайер.

По его мнению, то, каким мир выйдет из кризисной ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции, зависит, в первую очередь, от тех выводов и уроков, которые сделаются по прошествии пандемии. На данный момент каждый стоит перед выбором — бороться за себя или оказать помощь нуждающимся в помощи людям.

«Солидарность, которую вы подтверждаете сейчас каждый день, нам тем более потребуется в будущем <…> Германия не сможет выйти из кризиса сильной и здоровой, если наши соседи также не будут сильными и здоровыми», — говорится в обращении.

Кроме этого, Штайнмайер акцентировал внимание на «солидарности» немцев, которая, подчеркнул он, так необходима Германии спустя 30 лет с момента объединения и 75 лет после окончания Второй мировой войны.

Напомним, ранее журналисты немецкого издания Spiegel сообщили о нехватке медикаментов во многих больницах Германии. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 апреля, в Германии зарегистрировано 113 525 подтвержденных случаев заражения короновирусной инфекцией, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 2 373 человека.

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