Урай, Югра, , 20:18 — REGNUM Генеральная прокуратура Белоруссии 7 апреля 2020 года отказала России в выдаче последователя «Свидетелей Иеговы"(организация, деятельность которой запрещена в РФ) Николая Махаличева. Об этом сообщает Znak.com.

Отмечается, что уголовное дело против Николая Махаличева по ч. 2 статьи 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации и участие в ней») было возбуждено в Урае (ХМАО) 31 января 2019 года. А 21 февраля 2020 года его задержали на границе России и Белоруссии.

Белорусские и международные правозащитные организации выступили с призывом отказать в выдаче Махаличева России, так как считают, что его преследование в РФ связано исключительно с его вероисповеданием. Генеральная прокуратура Белоруссии поддержала их мнение.

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