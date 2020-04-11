Вашингтон, , 20:05 — REGNUM Обвинения в сексуальных домогательствах предъявили претенденту на президентский пост от демократов США Джо Байдену, сообщает 11 апреля Business Insider.

Претензии предъявлены Байдену его бывшей помощницей Тарой Рид, обратившейся в полицию. По её версии, Байден, будучи сенатором, прикоснулся к ней, не спросив на это разрешения. Инцидент произошёл в 1993 г. в коридоре американского Конгресса.

Напомним, Байден является наиболее вероятным кандидатом в американские президенты от демократов, то есть предполагаемым оппонентом президента США Дональда Трампа на выборах в грядещм ноябре.

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