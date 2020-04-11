Донецк, , 19:57 — REGNUM Вооружённые силы Украины применили ударный беспилотник на территории Донецкой Народной Республики, сбросив боеприпас на крышу жилого дома на севере Горловки. Об этом сообщил 11 апреля глава администрации города на севере Горловки.

«ВСУ с беспилотника сбросили боеприпас на крышу жилого дома в посёлке Доломитное по улице Железнодорожная, 57», — приводит его слова «Донецкое агентство новостей».

Приходько отметил, что в результате атаки никто не пострадал, при этом дом сгорел.

Сообщается, что для уточнений последствий атаки на место была направлена оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.