Москва, , 19:48 — REGNUM Специальную рабочую группу по космосу предложили США создать России, пишет 11 апреля газета «Коммерсантъ».

По словам заместителя российского министра иностранных дел Сергея Рябкова, соответствующая договорённость достигнута. Москва передала Вашингтону предложения по содержательному наполнению её работы и ждёт ответа.

Издание приводит также слова помощника американского госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофера Форда, предлагавшего, как отмечается, Рябкову на встрече в начале года в рамках российско-американского «Стратегического диалога» создать такую рабочую группу.

По словам американца, российская сторона тогда, в январе, приняла предложение США.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рябков 11 апреля заявил, что США не стремятся обсуждать совместный проект договора РФ и Китая о недопущении гонки вооружений в космосе.

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