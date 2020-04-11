Москва, , 20:33 — REGNUM Попытки некоторых государств устроить гонку за первенство в спасении других стран, переживающих жесточайшие кризисные явления, вызванные пандемией коронавируса, заслуживает осуждения. Об этом 11 апреля сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«Ряд государств вступает в гонку за лидерство по оказанию помощи другим странам, в гонку за первенство в мировом спасителе от коронавируса, не думаю, что это хорошо», — отметил Песков.

Он высказал мнение, что вряд ли пациенты, умирающие в больницах без оказания медпомощи, «могут гордиться своей страной из-за того, что она заняла первое место по оказанию помощи другим».

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Кроме этого, пресс-секретарь президента России отметил, что пандемия коронавируса показала неэффективность работы международных организаций и структур, таких как Всемирная торговая организация (ВТО) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Мы видим, что другие международные организации явно не были спроектированы для действий, для кризисного мененджмента подобных ситуаций», — добавил Песков.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты потратят $225 млн на гуманитарную и медицинскую помощь другим странам в ситуации пандемии коронавируса. По его словам, это станет дополнением к $274 млн, ранее выделенным на помощь 64 странам мира.

Стоит отметить, что Россия отправила своих военных вирусологов в Италию, а также гуманитарные грузы медицинских товаров в Сербию, Боснию и Герцеговину. Известно, что активную помощь другим странам в борьбе с коронавирусом стала оказывать Китайская Народная Республика после того, как в этой стране удалось сдержать распространение коронавирусной инфекцией.

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